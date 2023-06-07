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Матч за Суперкубок России может состояться в Казани

Ближайший розыгрыш примет стадион «Ак Барс Арена».
07 июня 2023 15:48
автор: Александр Евграфов

Матч за Суперкубок России состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, сообщает «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе.

По данным источника, матч будет назначен на 15 июля. В нем сыграют санкт-петербургский «Зенит» в статусе чемпиона России и обладатель Кубка России, который определится в матче между «Краснодаром» и ЦСКА».

Ранее в РФС сообщали, что определятся с местом проведения не позднее 15 июня.

«Зенит» в своей истории семь раз выигрывал Суперкубок России. Столько же делал это московский ЦСКА. В истории «Краснодара» побед в Суперкубке не было.

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