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«Енисей» - «Факел»: нулевая ничья после первого тайма

Команды не забили голов в первой половине матча за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.
07 июня 2023 15:50
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Енисея» и «Факела» не смогли открыть счет в первой половине матча за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Воронежские футболисты трижды попали в створ ворот, а хозяева поля ударами в створ ворот не отметились.

Игра проходит в Красноярске, на «Футбол-Арена Енисей». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

По итогам завершившегося сезона «Факел» занял 14-е место в РПЛ, а «Енисей» четвертое место в Первой лиге. Из-за проблем с лицензированием «Алания», завершившая сезон третьей, не смогла сыграть в стыковых матчах.

Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня. Начало игры — в 17:30 мск.

источник: «Советский спорт»
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