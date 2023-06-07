«Енисей» - «Факел»: нулевая ничья после первого тайма

Футболисты «Енисея» и «Факела» не смогли открыть счет в первой половине матча за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Воронежские футболисты трижды попали в створ ворот, а хозяева поля ударами в створ ворот не отметились.

Игра проходит в Красноярске, на «Футбол-Арена Енисей». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

По итогам завершившегося сезона «Факел» занял 14-е место в РПЛ, а «Енисей» четвертое место в Первой лиге. Из-за проблем с лицензированием «Алания», завершившая сезон третьей, не смогла сыграть в стыковых матчах.

Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня. Начало игры — в 17:30 мск.