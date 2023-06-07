Тренер сборной Казахстана рассказал, при каких условиях Зуев будет вызываться в национальную команду

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, рассчитывает ли он на полузащитника «Крыльев Советов» Александра Зуева, получившего паспорт Казахстана.

«Мы на всех рассчитываем, конечно. У нас не такой глубокий состав, чтобы разбрасываться футболистами. Всегда говорю: рассматриваем любого футболиста, у кого есть казахстанский паспорт. Если он нам может добавить конкуренции и некой вариативности, то мы его будем рассматривать и привлекать к играм за сборную», - приводит «Матч ТВ» слова Адиева.

Зуев провел 69 матчей за юношеские и молодежные сборные России и забил в них 15 голов.

В РПЛ-2022/23 хавбек сыграл 24 матча и не отличился результативными действиями.

Отметим, что в июне сборная Казахстана сыграет против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня) в рамках отбора на Евро-2024.