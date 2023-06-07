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Артем Ребров назвал Квинси Промеса лучшим игроком сезона РПЛ

Промес забил 20 голов в 27 встречах.
07 июня 2023 16:22
автор: Александр Кожевников

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров считает, что нидерландский нападающий Квинси Промес стал лучшим игроком РПЛ в нынешнем сезоне.

«Для меня лучший игрок — Промес. Квинси провёл хороший сезон, забил 20 голов и отдал семь голевых передач. Забивал важные и очень нужные голы в чемпионате и Кубке. В том числе в последнем дерби с ЦСКА забил два важных гола для команды», - приводит слова Артема Реброва «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» закончил сезон на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Квинси Промес забил в 27 встречах 20 голов и отдал семь результативных передач.

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источник: Чемпионат.com
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