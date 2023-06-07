Беллингем близок к переходу в «Реал»

«Реал» в ближайшее время подпишет полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своих соцсетях.

Как утверждает источник, команды договорились о переходе 19-летнего футболиста за сумму более 100 миллионов евро. Сообщается, что игроку сборной Англии предстоит пройти медосмотр для завершения трансфера в королевский клуб

Напомним, что Беллингем присоединился к дортмундской «Боруссии» летом 2020 года. В нынешнем сезоне в составе «шмелей» он провел 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с черно-желтыми действует до конца сезона-2024/2025.

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