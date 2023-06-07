«Енисей» – «Факел»: форвард гостей Марков открыл счет на 77-й минуте встречи

В эти минуты в Красноярске проходит первый переходной матч между «Енисеем» и «Факелом» за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Отметим, что воронежский клуб вышел вперед в счете на 77-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий Евгений Марков.

Ранее с поля был удален полузащитник хозяев Олег Ланин. Главный арбитр Сергей Карасев показал футболисту красную карточку после просмотра VAR.

Ответный матч между командами состоится в Воронеже в субботу, 10 июня.

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