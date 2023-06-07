«Факел» в большинстве минимально победил «Енисей» в первом стыковом матче

Футболисты воронежского «Факела» победили красноярский «Енисей» в первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 77-й минуте забил Евгений Марков.
Футболисты «Енисея» доигрывали матч вдесятером, после того как на 59-й минуте за удар соперника ногой был удален Олег Ланин.
По итогам завершившегося сезона «Факел» занял 14-е место в РПЛ, а «Енисей» четвертое место в Первой лиге. Из-за проблем с лицензированием «Алания», завершившая сезон третьей, не смогла сыграть в стыковых матчах.
Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня.
Стыковые игры. 1-й матч.
«Енисей» - «Факел» - 0:1 (0:0)
Гол: Марков, 77
Удаление: Ланин, 59
источник: «Советский спорт»