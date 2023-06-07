Сергей Павлович: по бою с Блейдсом я понял, что соперники меня изучили

Российский боец UFC Сергей Павлович считает, что его соперники изучили его и делают наработки против его серий.

«Конечно, ошибки всегда будут присутствовать. Плохо, если ты будешь говорить, что всем доволен. Всегда нужно совершенствоваться, стремиться к лучшему и идти вперед, потому что от боя к бою соперники тебя просматривают. По бою с Кертисом Блейдсом я понял, что соперники меня изучили и очень много делают наработок под мои серии. Недочеты у меня были, но я готов над ними работать», - приводит слова Павловича Metaratings.

Ожиается, что Сергей Павлович проведет бой с чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом.

Поединок состоится 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

Американец стал чемпионом UFC в тяжелом весе, одолев француза Сирила Гана. До этого Джонс не выступал три года. Что касается россиянина, то он идет на победной серии из 6 боев кряду.

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