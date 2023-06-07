Бывший игрок «Реала» может возглавить «Хетафе»

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль может стать главным тренером испанского «Хетафе», сообщает Marca.

По данным источника, вопрос замены тренера руководство «Хетафе» рассмотрит, если нынешний главный тренер Хосе Бордалас покинет клуб. Бордалас возглавил команду в апреле этого года и вывел «Хетафе» из зоны вылета из Примеры.

Рауль сейчас возглавляет «Кастилью», резервный клуб «Реала».

45-летний специалист выступал в качестве игрока «Реала» 16 лет. Ему принадлежит рекорд по количеству сыгранных матчей – 741. После завершения игровой карьеры он сначала возглавил юношеский, а год спустя молодежный состав «Реала».

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