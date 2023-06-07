Магомед Адиев назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, кого он считает лучшими игроками сезона в РПЛ.

«Малком действительно провел серьезный сезон. По праву считается одним из лучших игроков чемпионата. Лучший вратарь? Особняком стоит Акинфеев. Он всегда играет на высоком уровне. В принципе, были хорошие матчи у Селихова. Но, наверное, по дистанции был более стабилен Акинфеев», - приводит слова Адиева Spor24.

Напомним, Игорь Акинфеев получил награду лучшему вратарю сезона российской Премьер-лиги.

Акинфеев провел 29 матчей в РПЛ, пропустив в них 27 голов. В активе Акинфеева 45 сейвов и одна голевая передача.

ЦСКА впервые за пять лет завоевал медали первенства России, закончив сезон на второй позиции.

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