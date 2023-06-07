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Месси отказался переходить в «Барселону» и продолжит карьеру в MLS

Аргентинец сообщил о своем решении руководству сине-гранатовых.
Месси отказался переходить в «Барселону» и продолжит карьеру в MLS
07 июня 2023 17:11
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси, у которого истекает контракт с парижанами в конце текущего месяца, намерен перейти в «Интер Майами». 35-летний футболист отказался возвращаться в «Барселону». Об этом сообщает журналист Мигель Рико в своих соцсетях.

По информации источника, аргентинский нападающий объявил о своем решении боссам каталонской команды.

Раннее стало известно, что в переходе в MLS заинтересована жена футболиста – Антонелла. Сам игрок и его отец планировали перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Месси в составе «ПСЖ» сыграл 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. 3 июня 2023 года парижский клуб объявил об уходе чемпиона мира по окончании сезона.

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