«Родина» и «Пари НН» объявили стартовые составы на первый стыковой матч

Стали известны стартовые составы «Родины» и «Пари Нижний Новгород» на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

«Родина»: Айдаров, Плиев, Крижан, Воропаев, Юдинцев, Фищенко, Уэсли, Андреев, Гордюшенко, Тимошенко, Калмыков.

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Стоцкий, Жигулёв, Севикян, Майга, Калинский, Рыбчинский, Сулейманов.

Встреча состоится в Москве, на стадионе академии ФК «Спартак». Начало игры — в 18:00 мск.

По итогам завершившегося сезона «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а «Родина» пятое место в Первой лиге. Из-за проблем с лицензированием «Алания», завершившая сезон третьей, не смогла сыграть в стыковых матчах.

Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня.