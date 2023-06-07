ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Беллингем официально перешел в «Реал»

Сегодня, 7 июня, дортмундская «Боруссия» объявила о переходе английского футболиста в стан «сливочных».
Беллингем официально перешел в «Реал»
07 июня 2023 17:35
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Руководство дортмундской ««Боруссии» официально сообщило о том, что полузащитник команды Джуд Беллингем перешел в «Реал». Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

Как утверждает источник, сумма сделки по 19-летнему хавбеку составила 103 миллионов евро. Кроме того, немецкая команда может получить бонусы (34 миллиона евро) за трансфер англичанина при определенных условиях.

Добавим, что Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Эдина Терзича он принял участие в 42 матчах, отличился 14-ю забитыми мячами и семью ассистами.

источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)
Смолов уверен, что в игре Захаряна произошел спад 
Оба футболиста в данный момент выступают за «Динамо».
07.06.2023 18:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Родина» – «Пари НН»: гости вышли вперед благодаря голу Севикяна 
Полузащитник нижегородцев отличился на 11-й минуте встречи.
07.06.2023 18:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«ПСЖ» принял решение продать Неймара ради перестройки команды
Помимо бразильского форварда парижский клуб также могут покинуть шесть игроков. 
07.06.2023 18:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Юриц Гаврилов успешно перенес операцию на сонной артерии
Ветеран красно-белых перенес инсульт.
07.06.2023 17:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карпин рассказал о трансферных планах «Ростова» в межсезонье 
54-летний специалист заявил, что желто-синим необходимы точечные усиления. 
07.06.2023 17:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Аллегри остался главным тренером «Ювентуса»
Контракт специалиста рассчитан до 2025 года.
07.06.2023 17:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Обамеянг может продолжить карьеру в Садовской Аравии
Ранее слухи отправляли игрока в «Барселону».
07.06.2023 17:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
Беллингем официально перешел в «Реал»
Беллингем официально перешел в «Реал»
Сегодня, 7 июня, дортмундская «Боруссия» объявила о переходе английского футболиста в стан «сливочных».
07.06.2023 17:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Родина» и «Пари НН» объявили стартовые составы на первый стыковой матч
«Родина» и «Пари НН» объявили стартовые составы на первый стыковой матч
Команды разыграют право выступать в РПЛ в следующем сезоне.
07.06.2023 17:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Месси отказался переходить в «Барселону» и продолжит карьеру в MLS
Месси отказался переходить в «Барселону» и продолжит карьеру в MLS
Аргентинец сообщил о своем решении руководству сине-гранатовых.
07.06.2023 17:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.