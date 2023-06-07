Беллингем официально перешел в «Реал»

Руководство дортмундской ««Боруссии» официально сообщило о том, что полузащитник команды Джуд Беллингем перешел в «Реал». Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

Как утверждает источник, сумма сделки по 19-летнему хавбеку составила 103 миллионов евро. Кроме того, немецкая команда может получить бонусы (34 миллиона евро) за трансфер англичанина при определенных условиях.

Добавим, что Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Эдина Терзича он принял участие в 42 матчах, отличился 14-ю забитыми мячами и семью ассистами.