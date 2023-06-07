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Обамеянг может продолжить карьеру в Садовской Аравии

Ранее слухи отправляли игрока в «Барселону».
07 июня 2023 17:42
автор: Александр Кожевников

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Среди претендентов на габонского нападающего – «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб».

Ожидается, что футболист покинет лондонский клуб этим летом.

Ранее в СМИ сообщалось, что 33-летний футболист хочет играть в составе «Барселоны», а клуб заинтересован в возвращении игрока. Пьера-Эмерик выступал за испанский клуб с января по сентябрь 2022 года.

В текущем сезоне АПЛ форвард провел 13 матчей, в которых забил один гол.

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