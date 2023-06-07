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Аллегри остался главным тренером «Ювентуса»

Контракт специалиста рассчитан до 2025 года.
07 июня 2023 17:46
автор: Александр Евграфов

Массимилиано Аллегри останется на посту главного тренера итальянского «Ювентуса», сообщает Sky Sport Italy со ссылкой на главного исполнительного директора Маурицио Сканавино.

По его словам, вопрос будущего Аллегри в клубе никогда не обсуждался, потому что со специалистом было полное согласие относительно будущей работы в клубе в разных сферах деятельности: от управления до финансово-экономической составляющей.

«У нас была небольшая конфронтация, даже острая, это случалось редко, но всегда с желанием конструктивной критики, с желанием сделать лучшее для команды и клуба», - отметил Сканавино.

«Ювентус» завершил сезон в Серии А на седьмом месте. Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил команду 10 очков за финансовые махинации, а также отстранила от футбола ряд функционеров клуба. Также туринский клуб, признавший вину, был оштрафован на 718 тысяч евро.

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источник: Sky Sport Italia
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