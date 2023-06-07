Аллегри остался главным тренером «Ювентуса»

Массимилиано Аллегри останется на посту главного тренера итальянского «Ювентуса», сообщает Sky Sport Italy со ссылкой на главного исполнительного директора Маурицио Сканавино.

По его словам, вопрос будущего Аллегри в клубе никогда не обсуждался, потому что со специалистом было полное согласие относительно будущей работы в клубе в разных сферах деятельности: от управления до финансово-экономической составляющей.

«У нас была небольшая конфронтация, даже острая, это случалось редко, но всегда с желанием конструктивной критики, с желанием сделать лучшее для команды и клуба», - отметил Сканавино.

«Ювентус» завершил сезон в Серии А на седьмом месте. Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил команду 10 очков за финансовые махинации, а также отстранила от футбола ряд функционеров клуба. Также туринский клуб, признавший вину, был оштрафован на 718 тысяч евро.

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