Карпин рассказал о трансферных планах «Ростова» в межсезонье 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением по поводу того, кто может присоединиться к команде в летнее трансферное окно.

«Я понимаю на какие позиции «Ростову» нужно усиление летом, однако комментировать это не буду. Разговаривал уже на эту тему с руководством, будем искать игроков. От иностранцев никто отказываться не собирался. Нам нужны хорошие футболисты. Если нам позволят возможности усилиться кем-то, будь то русский, будь то иностранец, то, естественно, хотим», — приводит слова Карпина Sport24.ru.

Добавим, что «Ростов» под руководством Карпина завершил сезон-2022/2023 на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав после 30 туров 53 очка.

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