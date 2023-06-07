Юриц Гаврилов успешно перенес операцию на сонной артерии

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи сообщил, что операция ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова прошла успешно.

«Операция прошла успешно. Юрий Васильевич в реанимации. Максимум два-три дня полежит», - приводит слова Хаджи «Спорт-Экспресс».

Гаврилов недавно перенес инсульт, из-за чего угодил в реанимацию, а затем и на операционный стол. Ему сделали операцию на сонной артерии.

Бывший футболист является чемпионом СССР в составе московского «Динамо» (1976) и «Спартака» (1979). В составе сборной Гаврилов сыграл 47 матчей, забив 10 голов.

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