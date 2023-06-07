«ПСЖ» принял решение продать Неймара ради перестройки команды

«ПСЖ» готовит семерых футболистов на продажу в летнее трансферное окно. В список входит нападающий команды – Неймар. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, в Париже желают избавиться от хавбеков Карлоса Солера и Ренату Санчеша, форвардов Юго Экитике и Мауро Икарди. Сообщается, что стан красно-синих также могут покинуть ключевые футболисты – защитник Ашраф Хакими, полузащитник Марко Верратти и нападающий Неймар.

В услугах 31-летнего игрока заинтересованы некоторые команды, однако потенциальных покупателей смущает высокая травматичность бразильца.

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне за команду Кристофа Галтье он провел 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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