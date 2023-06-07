«Родина» – «Пари НН»: гости вышли вперед благодаря голу Севикяна 

В эти минуты проходит первый стыковой матч между «Родиной» и «Пари НН» за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Футболисты играют на стадионе академии «Спартака» в Москве.

Отметим, что счет встречи стал 1:0 в пользу гостевой команды после того, как хавбек Эдгар Севикян поразил ворота соперника на 11-й минуте.

Добавим, что ранее состоялся параллельный стыковой матч, в котором «Факел» оказался сильнее «Енисея» (1:0).

Напомним, ответная стыковая игра «Пари НН» и «Родины» состоится в Нижнем Новгороде, 10 июня.