Смолов уверен, что в игре Захаряна произошел спад 

Форвард «Динамо» Федор Смолов поделился мнением об игре своего одноклубника – полузащитника Арсена Захаряна в сезоне-2022/2023.

«То, что происходит с Захаряном — это даже стагнацией сложно назвать. У него объективно регресс. Плюс, я думаю, он сам для себя переосмыслил свою роль в команде. Ввиду интереса со стороны «Челси», сборной, было много всего. Он переосмыслил свою роль, чуть переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала», — заявил Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Добавим, что Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за московский клуб он провел 37 игр, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, что бело-голубые закончили сезон РПЛ на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 45-ю очками.

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