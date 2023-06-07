ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Смолов уверен, что в игре Захаряна произошел спад 

Оба футболиста в данный момент выступают за «Динамо».
07 июня 2023 18:22
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Динамо» Федор Смолов поделился мнением об игре своего одноклубника – полузащитника Арсена Захаряна в сезоне-2022/2023.

«То, что происходит с Захаряном — это даже стагнацией сложно назвать. У него объективно регресс. Плюс, я думаю, он сам для себя переосмыслил свою роль в команде. Ввиду интереса со стороны «Челси», сборной, было много всего. Он переосмыслил свою роль, чуть переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала», — заявил Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Добавим, что Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за московский клуб он провел 37 игр, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, что бело-голубые закончили сезон РПЛ на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 45-ю очками.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: YouTube-канал Нобеля Арустамяна
Месси станет игроком «Интера Майами» в ближайшие часы  
Ранее аргентинец отказался возвращаться в «Барселону».
07.06.2023 19:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Катарский шейх сделал последнее предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»
Предложение шейха предусматривает выкуп всех акций клуба.
07.06.2023 19:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Болельщики «Фиорентины» напали на фанатов «Вест Хэма» в баре перед финалом Лиги конференций
Команды поборются за еврокубковый трофей сегодня, 7 июня.
07.06.2023 19:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» побеждает «Родину» после первого тайма стыкового матча
Единственный гол после первой половины игры забил полузащитник нижегородцев Эдгар Севикян.
07.06.2023 18:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В РФС подтвердили дату и место проведения матча за Суперкубок России
Встреча состоится в Казани.
07.06.2023 18:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Химки» объявили об уходе вингера Мирзова
У футболиста истек срок контракта
07.06.2023 18:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кокорин посетит финал Лиги конференций
Матч состоится сегодня.
07.06.2023 18:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
Смолов уверен, что в игре Захаряна произошел спад 
Оба футболиста в данный момент выступают за «Динамо».
07.06.2023 18:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Родина» – «Пари НН»: гости вышли вперед благодаря голу Севикяна 
Полузащитник нижегородцев отличился на 10-й минуте встречи.
07.06.2023 18:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«ПСЖ» принял решение продать Неймара ради перестройки команды
Помимо бразильского форварда парижский клуб также могут покинуть шесть игроков. 
07.06.2023 18:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.