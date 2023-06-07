Кокорин посетит финал Лиги конференций

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин будет присутствовать на финале Лиги конференций, в котором встретятся «фиалки» и «Вест Хэм Юнайтед».

«Думаю, «Фиорентина» победит сегодня вечером, хоть это будет и нелегко. Надеюсь, команда справится со всеми сложностями и сможет выиграть трофей. Для города, персонала и клуба это станет огромным достижением. Я приехал сюда, чтобы поддержать своих товарищей. Я просто хочу насладиться игрой», - приводит слова Кокорина Fiorentina News.

Напомним, финал Лиги конференций состоится сегодня, 7 июня. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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