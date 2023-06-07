В РФС подтвердили дату и место проведения матча за Суперкубок России

Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила, что матч за Суперкубок России состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Встреча состоится 15 июля. В нем сыграют санкт-петербургский «Зенит» в статусе чемпиона России и обладатель Кубка России, который определится в матче между «Краснодаром» и ЦСКА».

«Зенит» в своей истории семь раз выигрывал Суперкубок России. Столько же делал это московский ЦСКА. В истории «Краснодара» побед в Суперкубке не было.

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