«Пари НН» побеждает «Родину» после первого тайма стыкового матча

Завершился первый тайм первого стыкового матча за право участвовать в РПЛ в сезоне-2023/2024, в котором «Родина» принимает на своем поле «Пари НН».

Отметим, что команды ушли в подтрибунное помещение при счете 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного забитого мяча в первой половине встречи стал хавбек нижегородского клуба Эдгар Севикян, который отличился на десятой минуте.

Добавим, что ответная стыковая игра «Родины» и «Пари НН» пройдет в субботу, 10 июня, в Нижнем Новгороде.

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 30 туров чемпионата. «Родина» расположилась на пятой строчке в Первой лиге и благодаря отказу в лицензии «Алании» со стороны РФС получила право побороться за выход в высший дивизион чемпионата России.