Болельщики «Фиорентины» напали на фанатов «Вест Хэма» в баре перед финалом Лиги конференций

Сегодня, в среду, 7 июня на стадионе на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия), «Фиорентина» и «Вест Хэм» встретятся в финальном матче Лиги конференций.

Перед началом матча в чешской столице болельщики «фиалок» посетили местный бар, в котором наткнулись на фанатов английского клуба, после чего атаковали оппонентов. Об этом сообщает телеграм-канал «Околофутбольные новости».

Количество пострадавших в драке любителей футбола в данный момент остается неизвестным.

Напомним, что очная встреча «Фиорентины» и «Вест Хэма» начнется в 22:00 по московскому времени. Победителем Лиги конференций в сезоне-2021/2022 стала «Рома».