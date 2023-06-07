Катарский шейх сделал последнее предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани сделал пятое по счету предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Предложение предусматривает выкуп 100% акций «Манчестер Юнайтед» и погашение всех долгов клуба. Отмечается, что данное предложение является последним со стороны катарской стороны.

Предыдущее предложение шейха было близко к 5,8 млрд евро, руководство клуба хочет получить 6,96 млрд евро.

В завершившемся сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 75 очков и занял третье место в английской премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» обеспечил себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.