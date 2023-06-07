Месси станет игроком «Интер Майами» в ближайшие часы  

Нападающий Лионель Месси, у которого истекает контракт с «ПСЖ» в конце июня нынешнего года, объявит о своем переходе в «Интер Майами» в ближайшие часы. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 35-летний футболист лично сообщит о своем решении присоединиться к команде Дэвида Бэкхема в скором времени.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард принял решение отказаться от возвращения в «Барселону» ради того, чтобы продолжить карьеру в клубе MLS.

Напомним, что Месси выступал за «ПСЖ» с августа 2021 года. С тех пор за парижан он провел 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

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