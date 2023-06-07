Тренер «Факела» Евсеев прокомментировал победу клуба в первом стыковом матче

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Енисеем» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

Евсеев назвал матч боевым, учитывая, что командам сложно играть в манеже.

«Главная задача была восстановиться. Как мы видим по игре, мы это сделали. У нас были моменты, когда могли и раньше забивать. Довольствуемся на сегодняшний момент одним голом. Еще ничего не решено, еще есть вторая игра», - сказал Евсеев на послематчевой пресс-конференции.

По мнению Евсеева, главное для команды сейчас восстановиться и подготовиться к ответному матчу.

Ответный матч пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 мск.