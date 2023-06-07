«Родина» – «Пари НН»: Яковлев удвоил преимущество гостей на 57-й минуте

В эти минуты проходит второй тайм первого стыкового матча между «Родиной» и «Пари НН» за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Футболисты играют на стадионе академии «Спартака» в Москве.

Отметим, что счет встречи стал 2:0 в пользу нижегородского клуба после того, как нападающий Владислав Яковлев забил гол с подачи штрафного на 57-й минуте.

В первом тайме матча подопечные Сергея Юрана повели в счете благодаря голу полузащитника Эдгар Севикяна на десятой минуте.

Добавим, что ранее состоялся параллельный стыковой матч, в котором «Факел» оказался сильнее «Енисея» (1:0).

Напомним, ответная стыковая игра «Пари НН» и «Родины» состоится в Нижнем Новгороде, в субботу, 10 июня.

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