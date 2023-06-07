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Роналду не вошел в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии по итогам сезона-2022/2023

Португалец перешел в «Аль-Наср» в начале текущего года.
07 июня 2023 19:33
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в символическую сборную аравийской лиги в результате прошедшего сезона-2022/2023.

Отмечается, что пресс-служба национального чемпионата определила 11 лучших футболистов прошлого розыгрыша лиги, где не оказалось 38-летнего нападающего.

Сообщается, что в символическую сборную вошли одноклубники португальского игрока – полузащитник Луис Густаво и защитник Гислейн Конан.

Напомним, что Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед». Всего за «всемирный клуб» он провел 19 матчей, отличился 14-ю забитыми мячами и двумя ассистами.

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