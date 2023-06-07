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Дмитрий Пятибратов: «Факел» сохранит прописку в РПЛ

Воронежцы выиграли первый стыковой матч.
07 июня 2023 19:37
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов уверен, что воронежский клуб сохранит прописку в российской Премьер-лиге.

«Факел» прекрасная команда. Обыграл сегодня «Енисей» достойно, заслуженно. «Факел» сохранит прописку в РПЛ. Потому что достойная команда.

Евсеев — молодец. Хорошо работает. Штаб надо отметить. Команда показывает стабильность. Больших изменений не произошло. Те же игроки, та же расстановка. Есть результат. В «Факеле» все замечательно», - приводит слова Пятибратова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Факел» по результатам сезона РПЛ занял 14 место в турнирной таблице, отправившись в стыковые матчи. В первом стыковом матче с «Енисеем» воронежский клуб оказался сильнее со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 10 июня.

источник: «Спорт-Экспресс»
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