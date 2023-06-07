Федор Щербаченко: удивила темная история с жеребьевкой стыков, которая не красит РФС

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко высказался о стыковых матчах между командами РПЛ и Первой лиги.

«Меня сильно удивила темная история с жеребьевкой стыков, которая не красит РФС. Первые матчи в обеих парах проводят у себя дома команды первой лиги, но не было показано ни в прямом эфире, ни в записи, где и как проходила эта жеребьевка. И второй момент: стыки почему-то скоропостижно перенесли на один день вперед. Это правильно, но вызывает вопросы, почему такие даты не были приняты изначально, месяца за два-три», - приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в стыковых матчах играют следующие пары: «Факел» - «Енисей» и «Пари НН» - «Родина». Воронежцы в первой встрече оказались сильнее красноярцев со счетом 1:0. Встреча между «Пари НН» и «Родиной» проходит в эти минуты в Москве.