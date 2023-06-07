«Динамо» стало лучшим клубом РПЛ по заработанным очкам в московских дерби в сезоне-2022/2023

«Динамо» стало лидером по заработанным очкам в московских дерби в чемпионате России сезона-2022/2023.

Отметим, что в прошедшем розыгрыше РПЛ принимали участие пять столичных команд: «Динамо», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Торпедо».

По итогам 30 сыгранных туров национального чемпионата бело-голубые набрали 17 очков, встречаясь с московскими соперниками. Таким образом, команда обошла красно-белых, которые заработали столько же очков в столичных дерби, благодаря тому, что забили на девять голов больше, чем подопечные Гильермо Абаскаля.

Добавим, что «Динамо» завершило сезон-2022/2023 в РПЛ на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 45-ю очками.