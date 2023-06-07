«Пари НН» в гостях разгромил «Родину» в первом стыковом матче 

Футболисты «Пари НН» на выезде нанесли поражение «Родине» в первом стыковом матче за право участвовать в розыгрыше РПЛ в сезоне-2023/2024.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостевой команды.

В составе нижегородцев забитыми мячами отличились полузащитник Эдгар Севикян (10-я минута), нападающий Владислав Яковлев (57-я минута) и хавбек Альберт Шарипов (90+2).

Напомним, что в результате завершившегося сезона-2022/2023 «Пари НН» расположился на 13-м месте в РПЛ, а «Родина» заняла пятую строчку в Первой лиге. Право сыграть в стыковых матчах московская команда получила из-за проблем с лицензированием «Алании».

Добавим, что ответную игру за шанс участвовать в высшем дивизионе чемпионата России в следующем сезоне «Пари НН» и «Родина» проведут в субботу, 10 июня в Нижнем Новгороде.

РПЛ

Стыковые матчи

Первая игра

«Родина» – «Пари НН» – 0:3 (0:1)

Голы: Севикян, 10. Яковлев, 57. Шарипов, 90+2.