«Родина» – «Пари НН»: гости довели счет до разгромного

«Пари НН» забили третий мяч в ворота «Родины» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Игра проходит на стадионе академии «Спартака» в Москве.

Отметим, что счет стал 3:0 в пользу нижегородской команды после того, как забитым мячом отличился хавбек Альберт Шарипов на добавленной второй минуте к второму тайму.

Напомним, что в результате завершившегося сезона-2022/2023 «Пари НН» расположился на 13-м месте в РПЛ, а «Родина» заняла пятую строчку в Первой лиге. Право сыграть в стыковых матчах московская команда получила из-за проблем с лицензированием «Алании».

Добавим, что ответный стыковой матч между «Родиной» и «Пари НН» состоится в субботу, 10 июня, в Нижнем Новгороде.