«Лион» не стал продлевать контракт с Муссой Дембеле

Французский «Лион» не стал продлевать контракт с нападающим Муссой Дембеле, сообщается на официальном сайте команде.

Дембеле выступал за «Лион» с августа 2018 года, перейдя в клуб из «Селтика» за несколько часов до закрытия трансферного окна.

В 2021 году он выступал в составе мадридского «Атлетико» будучи арендованным, и стал чемпионом Испании.

«В 172 играх за «Лион» он забил 70 голов и отдал 19 голевых передач. Спасибо, Мусса, и хорошего продолжения карьеры!» – говорится в сообщении «Лиона».

В минувшем сезоне «Лион» занял седьмое место в чемпионате Франции и не смог пробиться в еврокубки.

По ходу сезона свой пост покинул бывший владелец и президент клуба Жан-Мишель Оляс.