Болельщики смогут посетить матч за Суперкубок России без Fan ID

Закон о Fan ID не будет действовать на матче Суперкубка России, который пройдет 15 июля в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Тарастана.

Отметим, что правило о паспорте болельщика распространено только на игры чемпионата России и суперфинал Кубка страны.

«Для прохода на матч за Суперкубок России по футболу в Казани карта болельщика не будет нужна», — приводит слова представителей пресс-службы Минспорта республики ТАСС.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона в РПЛ чемпионом России стал «Зенит». Питерский клуб узнает своего соперника по Суперкубку после того, как станет известен обладатель Кубка России в сезоне-2022/2023. В суперфинале турнира встретятся ЦСКА и «Краснодар» (воскресенье, 11 июня).