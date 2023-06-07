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Болельщики смогут посетить матч за Суперкубок России без Fan ID

Любителям футбола не понадобится паспорт болельщика, чтобы пройти на стадион в Казани.
07 июня 2023 20:15
автор: Глеб Шевяков

Закон о Fan ID не будет действовать на матче Суперкубка России, который пройдет 15 июля в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Тарастана.

Отметим, что правило о паспорте болельщика распространено только на игры чемпионата России и суперфинал Кубка страны.

«Для прохода на матч за Суперкубок России по футболу в Казани карта болельщика не будет нужна», — приводит слова представителей пресс-службы Минспорта республики ТАСС.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона в РПЛ чемпионом России стал «Зенит». Питерский клуб узнает своего соперника по Суперкубку после того, как станет известен обладатель Кубка России в сезоне-2022/2023. В суперфинале турнира встретятся ЦСКА и «Краснодар» (воскресенье, 11 июня).

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