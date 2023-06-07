Федотов назвал два завоеванных серебра РПЛ признаком хорошей работы

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о своей работе в РПЛ за последние два сезона.

Отметим, что российский специалист второй сезон кряду завоевывает серебряную медаль чемпионата России. В сезоне-2021/2022 он руководил «Сочи», которые по итогу розыгрыша национального чемпионата также стал вторым.

«Завоевание серебряных медалей в РПЛ два года подряд — это признак хорошей работы! Я горд за свою команду, которая на протяжении всего сезона показывала достойную стабильную игру. Это и есть причина удачного результата», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Добавим, что ЦСКА при руководстве Федотова завершил сезон чемпионата России на второй строчке в турнирной таблице, набрав 58 очков после 30 завершенных туров.

В воскресенье, 11 июня армейцы встретятся с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России. Игра пройдет на арене «Лужники» в Москве.