В «Пари НН» прокомментировали победу над «Родиной»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал победу своей команды над «Родиной» в первом стыковом матче РПЛ и Первой лиги.

Встреча завершилась победой нижегородцев со счетом 3:0.

«Результат хороший, но впереди ответный матч. Пока преждевременно радоваться. Мы добились уверенной победы здесь. Мы теперь это должны сделать и в Нижним Новгороде на глазах своих болельщиков. Понятно, что команде труднее побеждать, потому что тренируется и играет на натуральном поле. Но добились результата, это главное», - приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

Ответный матч состоится 10 июня в Нижнем Новгороде. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

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