Глушаков рассказал о своем будущем в «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков поделился мнением по поводу своего возможного ухода из команды Сергея Юрана.

«Мой контракт с «Пари НН» действует до 10 июня — осталось три дня. Затем посмотрим. По будущему пока ничего не могу сказать. Ещё этот сезон не закончился!» – приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 7 июня состоялся первый стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне, в котором «Пари НН» разгромил «Родину» со счетом 3:0. Российский хавбек пропустил игру из-за болезни. Ответная встреча пройдет в субботу, 10 июня, в Нижнем Новгороде.

Добавим, что Глушаков выступает за нижегородцев с февраля нынешнего года и провел за команду девять матчей, в которых забил один гол.