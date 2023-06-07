Юран прокомментировал победу над «Родиной»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал победу своей команды над «Родиной» в первом стыковом матче РПЛ и Первой лиги.

Встреча завершилась победой нижегородцев со счетом 3:0.

«У них много опытных игроков, великолепный тренер. В первом тайме мне не понравилось: после забитого мяча мы решили, что игра закончена. Пообщались в перерыве. Во втором тайме уверенно доиграли. Я сделал три замены в перерыве. Много отработали в атаке. Немножко стали прижиматься к обороне. Не должно быть недооценки. Мы должны выходить и выигрывать. Доволен результатом. Понятно, что есть и ошибки, но ничего», - приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Ответный матч состоится 10 июня в Нижнем Новгороде. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.