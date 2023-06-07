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«Фиорентина» и «Вест Хэм» огласили стартовые составы на финал Лиги конференций 

Команды начнут финальную игру еврокубкового турнира в 22:00 по московскому времени.
«Фиорентина» и «Вест Хэм» огласили стартовые составы на финал Лиги конференций 
07 июня 2023 20:52
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Определились стартовые составы «Фиорентины» и «Вест Хэма» на финальный матч Лиги конференций.

Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 7 июня, в Праге (Чехия) на «Фортуна Арене». Начало матча – 22:00 мск.

«Фиорентина»: Терраччано, Додо, Миленкович, Раньери, Бираги, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора, Гонсалес, Куаме, Йович.

«Вест Хэм»: Ареола, Эмерсон, Агер, Зума, Цоуфал, Пакета, Райс, Соучек, Бенрахма, Боуэн, Антонио.

Напомним, что на стадии полуфинала «фиалки» оказались сильнее «Базеля» в двухматчевом противостоянии (1:2, 3:1), а «молотобойцы» дважды обыграли АЗ (2:1, 1:0).

Добавим, что победитель Лиги конференций в сезоне-2021/2022 стала «Рома».

источник: «Советский спорт»
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