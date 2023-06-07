Гаджи Гаджиев: преимущество «Зенита» над соперниками не показывает истинное соотношение сил

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о следующем сезоне российской Премьер-лиги.

«Зенит» – самый вероятный кандидат на чемпионство в следующем сезоне, но в гонку могут вмешаться и другие клубы. Отставание, которое есть сейчас, не показывает истинное соотношение сил. Отрыв слишком большой, и он складывался не только из потенциала команды, но и из других средств достижения цели», - приводит слова Гаджи Гаджиева Metaratings.

Напомним, «Зенит» в сезоне-2022/2023 в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Титул команда из Санкт-Петербурга оформила за четыре тура до завершения сезона.