Семин считает, что отсутствие еврокубков может вынудить Головина покинуть «Монако»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о возможном уходе полузащитника Александра Головина из «Монако».

«Головин провел отличный сезон, судя по статистике, однако у «Монако» что-то не задалось в концовке. Саша может играть в любой европейской команде, он высококлассный игрок. Конечно, отсутствие еврокубков — серьезный аргумент в сторону ухода из «Монако» для Головина», — приводит слова 76-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что «Монако» завершил сезон в чемпионате Франции на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 65 очков. Выступать в еврокубках дают право лишь первые пять мест.

Напомним, что Головин перешел в «Монако» в 2018 году. В текущем сезоне за красно-белых сыграл 45 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость 27-летнего россиянина составляет 25 миллионов евро.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.