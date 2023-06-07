Карпин прокомментировал возможный переход Глебова в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением по поводу возможного ухода полузащитника Данила Глебова из его команды.

Ранее появилась информация, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Спартак».

«Говорили с Данилом по поводу его будущего. Не знаю, до какой степени слухи про него правда или нет, потому что на клуб, насколько знаю, никто не выходил. Зачем ему делать новый шаг, если в «Ростове» Глебов может делать ровно то же самое, что и в «Спартаке»?, – приводит слова Карпина Sport24.ru.

Ранее игрок подписал новое соглашение с командой до лета 2028 года.

Напомним, что Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В прошедшем сезоне-2022/2023 за ростовчан он отыграл 38 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в семь с половиной миллионов евро.

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