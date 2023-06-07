«Осасуну» могут отстранить от еврокубков за организацию договорных матчей

УЕФА рассматривает вариант с отстранением «Осасуны» от Лиги конференций в следлующем сезоне. Об этом сообщает La Vanguardia.

По информации источника, «Осасуна» оказалась под расследованием из-за того, что якобы в сезоне-2013/2014 заплатила «Бетису» за поражение в очной встрече и победу над «Вальядолидом».

«Бетис» получил за это 600 тысяч евро.

В случае, если информация подтвердится, клубу грозит отстранение от участия в еврокубках.

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