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В Саудовской Аравии предложили Месси 1,5 миллиарда евро за три года

«Аль-Хиляль» все еще пытается заполучить аргентинца.
07 июня 2023 21:44
автор: Александр Кожевников

Саудовский «Аль-Хиляль» не оставляет попыток подписать контракт с Лионелем Месси. Об этом информирует COPE.

Как сообщает источник, клуб из Саудовской Аравии предложил аргентинцу контракт на 1,5 миллиарда евро за три года. Ответ Месси пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард принял решение отказаться от возвращения в «Барселону» ради того, чтобы продолжить карьеру в клубе MLS «Интер Майами».

Напомним, что Месси выступал за «ПСЖ» с августа 2021 года. С тех пор за парижан он провел 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

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источник: COPE
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