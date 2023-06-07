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Юран рассказал, как мотивировал игроков «Пари НН» перед стыковым матчем с «Родиной»

Подопечные 53-летнего специалиста разгромили соперника со счетом 3:0.
07 июня 2023 21:50
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран признался, каким способом пытался мотивировать футболистов своей команды перед первым стыковым матчем за право выступать в следующем сезоне РПЛ с «Родиной».

Отметим, что нижегородский клуб обыграл московскую команду со счетом 3:0.

«Не буду лукавить, я был немного шокирован, что «Факел» будет играть в манеже, а мы здесь — на этом стадионе. Мое мнение: что, когда команда декларирует стадион в РПЛ, он должен соответствовать. Сегодня увидел другое. Сказал парням перед игрой: «Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?» — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Напомним, что ответная стыковая игра между «Пари НН» и «Родиной» пройдет в субботу, 10 июня, в Нижнем Новгороде. Начало матча – 14:30 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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