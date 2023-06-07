Лионель Месси готовит официальное заявление по поводу карьеры

Аргентинский нападающий Лионель Месси планирует сделать официальное заявление в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Месси должен объявить, где он продолжит карьеру игрока.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард принял решение отказаться от возвращения в «Барселону» ради того, чтобы продолжить карьеру в клубе MLS «Интер Майами».

Кроме того, Месси поступило предложение от «Аль-Хиляля» на 1,5 миллиарда евро.

Напомним, что Месси выступал за «ПСЖ» с августа 2021 года. С тех пор за парижан он провел 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

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