Павлович объяснил, почему он проиграл бой с Оверимом

Российский боец UFC Сергей Павлович объяснил, почему проиграл в дебютном поединке в UFC в Алистером Оверимом.

«С ментальностью у меня никогда не было проблем. При подготовке к бою с Оверимом проблема была с акклиматизацией. Мы прилетели не заблаговременно. А ментально у меня было все в порядке, так и осталось.

У меня был тогда юношеский максимализм, думал: «Да ладно, ничего страшного с этой акклиматизацией». Все будет четко и нормально. После этого я понял, что если я профессиональный спортсмен, то должен намного серьезнее относиться ко всем этим вещам», - приводит слова Павловича Metaratings.

Павлович проиграл Овериму техническим нокаутом в первом раунде в 2018 году на турнире UFC в Пекине. Это поражение - единственное в карьере россиянина.

Ожидается, что Сергей Павлович проведет бой с чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом.

Поединок состоится 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

Американец стал чемпионом UFC в тяжелом весе, одолев француза Сирила Гана. До этого Джонс не выступал три года. Что касается россиянина, то он идет на победной серии из 6 боев кряду.