Лионель Месси подтвердил свой переход в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси объявил о переходе в клуб американской лиги MLS «Интер Майами». Месси сделал это на специальной пресс-конференции.

«Я присоединяюсь к «Интеру Майами». Решение подтверждено на 100 процентов», - приводит слова Месси инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард принял решение отказаться от возвращения в «Барселону» ради того, чтобы продолжить карьеру в клубе MLS.

При этом у Месси было на руках предложение из «Аль-Хиляля» на сумму 1,5 миллиарда евро.